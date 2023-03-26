Куницкая-Сантос проиграла Холли Холм в соглавном бою турнира UFC

В ночь на 26 марта в Сан-Антонио проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 43. В соглавном бою турнира россиянка Яна Куницкая-Сантос встретилась с американкой Холли Холм.

Бой продлился все три раунда и завершился победой американки единогласным решением судей. Таким образом, Куницкая-Сантос потерпела седьмое поражение в смешанных единоборствах. Также на её счету 14 побед. В рамках UFC Куницкая-Сантос потерпела второе поражения кряду.

В главном событии турнира эквадорец Марлон Вера встретится с представителем США Кори Сэндхагеном.

Ранее в рамках основного карда россиянин Альберт Дураев одержал победу над американцем Чиди Нджокуани. Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина раздельным решением судей.