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Куницкая-Сантос проиграла Холли Холм в соглавном бою турнира UFC

Куницкая-Сантос проиграла Холли Холм в соглавном бою турнира UFC
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В ночь на 26 марта в Сан-Антонио проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 43. В соглавном бою турнира россиянка Яна Куницкая-Сантос встретилась с американкой Холли Холм.

Бой продлился все три раунда и завершился победой американки единогласным решением судей. Таким образом, Куницкая-Сантос потерпела седьмое поражение в смешанных единоборствах. Также на её счету 14 побед. В рамках UFC Куницкая-Сантос потерпела второе поражения кряду.

В главном событии турнира эквадорец Марлон Вера встретится с представителем США Кори Сэндхагеном.

Ранее в рамках основного карда россиянин Альберт Дураев одержал победу над американцем Чиди Нджокуани. Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина раздельным решением судей.

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 43), Сан-Антонио, США
Холли Холм (W) - Яна Куницкая-Сантос
26 марта 2023, воскресенье. 04:10 МСК
Холли Холм
Окончено
UD
Яна Куницкая-Сантос
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