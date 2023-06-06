Бивол: бой за титул — бой мечты, на сегодня это Бетербиев

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол признался, что мечтает о поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым, который является обладателем поясов WBO, WBC и IBF.
«Бой за титул — бой мечты, на сегодня это Бетербиев. Я понимаю, что вопрос направлен на то, чтобы я назвал кого-то конкретного. У меня в мечтах бой, где будут на кону титулы. Должна быть цель», — приводит слова Бивола «Спорт день за днём».
Дмитрий Бивол свой последний поединок провёл в ноябре прошлого года и выиграл у мексиканца Хильберто Рамиреса. Всего у россиянина 21 победа в 21 поединке в профессиональном боксе.
Артур Бетербиев в январе этого года выиграл у британца Энтони Ярда. У него 19 побед в 19 боях на профессиональном ринге, все — нокаутом.
- 6 июня 2023
-
21:32
-
21:14
-
20:28
-
20:18
-
19:33
-
19:23
-
18:50
-
17:59
-
17:44
-
16:47
-
16:12
-
15:31
-
15:28
-
14:49
-
14:35
-
13:20
-
12:36
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:41
-
10:49
-
10:11
-
09:53
-
09:46
-
09:28
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
01:10
-
00:55
-
00:09
- 5 июня 2023
-
23:52
-
22:46
-
22:20