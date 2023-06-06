Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол: бой за титул — бой мечты, на сегодня это Бетербиев

Бивол: бой за титул — бой мечты, на сегодня это Бетербиев
Аудио-версия:
Комментарии

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол признался, что мечтает о поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым, который является обладателем поясов WBO, WBC и IBF.

«Бой за титул — бой мечты, на сегодня это Бетербиев. Я понимаю, что вопрос направлен на то, чтобы я назвал кого-то конкретного. У меня в мечтах бой, где будут на кону титулы. Должна быть цель», — приводит слова Бивола «Спорт день за днём».

Дмитрий Бивол свой последний поединок провёл в ноябре прошлого года и выиграл у мексиканца Хильберто Рамиреса. Всего у россиянина 21 победа в 21 поединке в профессиональном боксе.

Артур Бетербиев в январе этого года выиграл у британца Энтони Ярда. У него 19 побед в 19 боях на профессиональном ринге, все — нокаутом.

Материалы по теме
Менеджер Бивола: наша цель — Артур Бетербиев
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023