Менеджер Бивола: наша цель — Артур Бетербиев

Вадим Корнилов, менеджер российского непобеждённого боксёра, чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрия Бивола, заявил, что его клиент хочет бой с Артуром Бетербиевым, и высказался о возможном реванше с Саулем «Канело» Альваресом.

«Команда Альвареса не хочет реванша. Они знают, что сильно проиграли в первом поединке и у них ещё меньше шансов на победу в реванше. Когда вы слышали, чтобы боксёр, который проиграл, просил реванш на тех же условиях? Это глупо. Так что наша цель — Артур Бетербиев», — приводит слова Корнилова ESPN.

В мае прошлого года Бивол выиграл у Канело единогласным решением судей. Всего у россиянина 21 победа в 21 поединке на профессиональном ринге.

У Артура Бетербиева 19 побед в 19 поединках, все — нокаутом.