Менеджер Бивола: наша цель — Артур Бетербиев
Поделиться
Вадим Корнилов, менеджер российского непобеждённого боксёра, чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрия Бивола, заявил, что его клиент хочет бой с Артуром Бетербиевым, и высказался о возможном реванше с Саулем «Канело» Альваресом.
«Команда Альвареса не хочет реванша. Они знают, что сильно проиграли в первом поединке и у них ещё меньше шансов на победу в реванше. Когда вы слышали, чтобы боксёр, который проиграл, просил реванш на тех же условиях? Это глупо. Так что наша цель — Артур Бетербиев», — приводит слова Корнилова ESPN.
В мае прошлого года Бивол выиграл у Канело единогласным решением судей. Всего у россиянина 21 победа в 21 поединке на профессиональном ринге.
У Артура Бетербиева 19 побед в 19 поединках, все — нокаутом.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 июня 2023
-
17:26
-
16:57
-
16:29
-
15:56
-
15:30
-
14:41
-
14:26
-
13:58
-
13:12
-
12:48
-
12:29
-
12:21
-
11:05
-
10:31
-
10:09
-
09:41
-
07:52
-
07:35
-
07:21
-
07:13
-
06:26
-
05:31
-
05:24
-
05:01
-
04:41
-
03:43
-
01:43
-
01:05
-
00:47
-
00:26
- 3 июня 2023
-
23:52
-
23:38
-
23:01
-
23:00
-
22:48
Партнерский контент