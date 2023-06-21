Sky Sports: Джошуа может подраться с бойцом, дважды проваливавшим допинг-тесты

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO), готовящийся провести поединок в конце лета, может сразиться с непобеждённым американцем Джарреллом Миллером (26-0-1, 22 KO).

Примечательно, что бойцы должны были подраться в июне 2019 года, однако Миллер провалил тест на допинг, а Джошуа встретился с американцем Энди Руисом-младшим, от рук которого потерпел первое поражение в карьере.

В январе 2020 года Миллер подписал контракт с Top Rank, однако уже в июле повторно сдал положительную допинг-пробу, из-за чего был дисквалифицирован на два года.

Сообщается, что изначальный соперник Джошуа, соотечественник Диллиан Уайт, не согласился на условия реванша.