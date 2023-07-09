Александр Пантожа стал пятым чемпионом в истории наилегчайшего веса UFC

В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В рамках соглавного боя мексиканец Брэндон Морено проводил защиту титула чемпиона в наилегчайшем весе против бразильца Александра Пантожи. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Пантожи раздельным решением судей, благодаря чему он стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

Пантожа стал пятым чемпионом в истории наилегчайшего веса промоушена. В своё время поясом владели Демитриус Джонсон, Генри Сехудо, Дейвесон Фигередо и Брэндон Морено.

У Пантожи в профессиональной карьере 28 побед и шесть поражений. Бразилец выиграл предыдущие три поединка и теперь идёт на серии из четырёх побед кряду.

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