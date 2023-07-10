Миочич — о бое с Джонсом: докажу, что заслуживаю быть чемпионом в тяжёлом весе
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Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Стипе Миочич высказался о предстоящем титульном поединке с соотечественником Джоном Джонсом, который состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).
«Я думал, что поединок состоится в июле, но этого не произошло, и теперь это 12 ноября. Я хотел драться, Джонс хотел драться. Что может быть лучше?
Тяжелая работа ведётся каждый день, вы всегда пытаетесь стать лучше. Вы проводите подготовку под конкретного парня, так что… я готов.
Стили делают бои. И у нас есть два стиля для того, чтобы создать напряжение. Это будет великолепный бой, я собираюсь победить и доказать людям, что я заслуживаю быть чемпионом в тяжёлом весе», – сказал Миочич в эфире ESPN.
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