Промоутер Фьюри объяснил, почему Нганну стал следующим соперником Тайсона

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), высказался о предстоящем поединке своего клиента с франко-камерунским бойцом ММА, экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. Бой состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.

«Позвольте мне сказать, почему мы устроили этот бой. Потому что изначально мы пытались устроить бой с Усиком, мы пытались устроить бой с Джошуа, но ни один из них этого не захотел.

Кто есть ещё? Во-первых, весь этот дивизион был застойным. Все ждали большого шоу в декабре. Пару недель назад нам сказали, что всё переносится на осень 2024 года. Так что же оставалось делать? Сидеть и ждать?» — приводит слова Уоррена talkSPORT.

Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала: