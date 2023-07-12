Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Фьюри объяснил, почему Нганну стал следующим соперником Тайсона

Промоутер Фьюри объяснил, почему Нганну стал следующим соперником Тайсона
Аудио-версия:
Комментарии

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), высказался о предстоящем поединке своего клиента с франко-камерунским бойцом ММА, экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. Бой состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.

«Позвольте мне сказать, почему мы устроили этот бой. Потому что изначально мы пытались устроить бой с Усиком, мы пытались устроить бой с Джошуа, но ни один из них этого не захотел.

Кто есть ещё? Во-первых, весь этот дивизион был застойным. Все ждали большого шоу в декабре. Пару недель назад нам сказали, что всё переносится на осень 2024 года. Так что же оставалось делать? Сидеть и ждать?» — приводит слова Уоррена talkSPORT.

Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала:

Материалы по теме
«Нас ждёт ещё одна куча мусора». Фьюри и Нганну договорились о супербое!
«Нас ждёт ещё одна куча мусора». Фьюри и Нганну договорились о супербое!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023