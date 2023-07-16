Чун Ён Пак одолел Альберта Дураева удушающим приёмом

В ночь на 16 июля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC Fight Night (on ESPN 49). Бой в рамках среднего веса между россиянином Альбертом Дураевым и корейцем Чун Ён Паком закончился победой Пака с помощью удушающего приёма во втором раунде.

Таким образом кореец одержал свою 17 победу в профессиональной карьере, шесть из которых закончились самбишном, пять — нокаутоv, шесть — судейским решением. Пак продлил свою серию в UFC до четырёх побед.

34-летний боец из Дагестана потерпел своё пятое поражение в карьере, а также второе подряд в UFC. Боец впервые проиграл поединок из-за удушающего приёма.

Главным боем мероприятия станет схватка в рамках легчайшего веса экс-чемпионки UFC американки Холли Холм с бразильянкой Майрой Буэно Силвой.