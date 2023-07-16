Дудакова – о дебютном бое в UFC: кто же знал, что я ломаю руки соперницам, не желая того?
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Российский боец Виктория Дудакова прокомментировала победу над представительницей Бразилии Истелой Нунес на турнире UFC. Бой завершился победой россиянки в первом раунде техническим нокаутом. Нунес по ходу боя получила травму руки.
«Всем привет. Хочу поблагодарить UFC, Дану Уайта, моих хирургов. Спасибо моей команде за всё. Я хотела подраться, конечно. Не очень получилось, но кто же знал, что я ломаю руки соперницам, не желая того? Но я рада, что вышла, что восстановилась полностью. Да, бой получился не таким, как я ожидала, но в любом случае я рассчитывала на финиш в первом раунде. Так и получилось, на всё воля Всевышнего», — сказала Дудакова после боя.
Для Дудаковой этот бой стал дебютным в UFC.
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