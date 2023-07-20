Тренер Чимаева рассказал, чем Хамзат похож на Хабиба Нурмагомедова

Азамат Дугулубгов, тренер шведского проспекта UFC Хамзата Чимаева, сравнил своего подопечного со звёздным экс-чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым.

«Каждый следующий соперник Хамзата очень нервничает, потому что вокруг Борза уже есть аура, он необычный боец и к нему будет очень-очень сложно готовиться. Не только физически и стратегически, но и морально. Он показывает вроде бы простые вещи – проходы, удары, напор, но в этой простоте сумасшедший настрой Чимаева, он выходит сделать больно сопернику.

Все это заставляет оппонента нервничать, волноваться, они выходят из зоны комфорта, пересматривают свои тренировки, ищут похожих спарринг-партнёров. Это всё выбивает из колеи, и боец выходит против Хамзата уже не уверенный в себе, а это уже полдела. Это было с Хабибом, Сен-Пьером, Федей, Альдо, к ним очень было сложно готовиться, потому что они особенные, необычные», — сказал Дугулубгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.