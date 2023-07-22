Ковингтон: я был готов остановить хайп вокруг Чимаева, но он испугался меня

Американский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон заявил, что хотел подраться с Хамзатом Чимаевым, но тот отказался от боя.
«Мне предлагали бой с Чимаевым, и я был готов остановить весь этот хайп вокруг него, но он испугался. Он не профессионал, а просто маленький придурок. Чимаев просто сбежал из дивизиона, потому что испугался драться со мной. Он много болтает онлайн, но в октагоне не говорит. Хамзат не подписывает контракты», — сказал Ковингтон в видео на YouTube-канале Чейла Соннена.
Хамзат Чимаев следующий бой проведёт с Пауло Костой на турнире UFC 294, который состоится в Абу-Даби 21 октября. Ковингтон должен подраться за титул чемпиона UFC в полусреднем весе с Леоном Эдвардсом на UFC 295 в ноябре.
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