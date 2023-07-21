Ковингтон: Чимаев и Коста — главные шуты в ММА

Американский боец полусредней весовой категории UFC Колби Ковингтон прокомментировал анонс боя между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой, который состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
«Сможет ли Чимаев победить Косту? Пускай до начала хотя бы дойдёт до октагона. Эти двое — главные шуты в ММА. Они лгуны и настоящие мошенники. Знаете, почему меня любят в UFC? Потому что на меня всегда можно положиться», — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.
Хамзат Чимаев свой последний поединок провёл в сентябре прошлого года с Кевином Холландом. Всего в активе шведско-чеченского бойца 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 12 побед в них.
Коста выиграл 14 боёв из 16 в ММА. Бразилец ранее отказался от поединка с Икрамом Алискеровым на турнире UFC 291.
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