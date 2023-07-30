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Тони Фергюсон потерпел шесть поражений подряд

Тони Фергюсон потерпел шесть поражений подряд
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В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) проходит турнир UFC 291. В одном из поединков в лёгком весе Тони Фергюсон встретился с Бобби Грином. Бой продлился три раунда и завершился победой Грина удушающим приёмом.

Для Тони Фергюсона это поражение стало шестым подряд. Ранее американец уступил Нейту Диазу, Майклу Чендлеру, Бенеилу Дариушу, Чарльзу Оливейре и Джастину Гэтжи. Всего в активе Фергюсона 25 побед и девять поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Ранее Тони заявлял, что намерен провести ещё пять поединков и выиграть чемпионский пояс, и только после этого завершить карьеру.

Главным событием вечера станет бой американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи.

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