Камару Усман рассказал, почему не состоялся его бой с Чимаевым

Бывший обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман объяснил, почему он не стал драться со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«Я рассчитываю подраться в этом году, осенью. Главное, чтобы в этом был смысл.
Чимаев? Подождите, то есть вы хотите сказать мне, бывшему чемпиону, занимающему первое место в мире в этом весе, что я должен перейти в средний вес, чтобы получить бой с этим парнем?
То есть ты хочешь, чтобы я, который потратил время и сделал всё в этом спорте, перешёл в средний вес, чтобы драться с тобой, который ничего не сделал в этом спорте, просто потому что ты на хайпе? Да ладно, в этом нет никакого смысла. И для UFC это тоже не имело смысла, поэтому UFC сказала Чимаеву: «Знаешь что? Мы найдём тебе кого-нибудь другого», — приводит слова Усмана TMZ.
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