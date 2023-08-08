Непобеждённый российский боец Азамат Мурзаканов снялся с поединка против Волкана Оздемира

Непобеждённый российский боец UFC Азамат Мурзаканов не сможет принять участие в поединке со швейцарским бывшим претендентом на титул в полутяжёлом весе Волканом Оздемиром на турнире UFC в Париже 2 сентября. Об этом сообщает MMA Orbit.
Причина, по которой Мурзаканов не сможет принять участие в поединке, не сообщается. Его заменит представитель Узбекистана Богдан Гуськов.
Свой последний поединок Мурзаканов провёл в апреле на турнире UFC on ESPN 44. Его соперником был Джастин Джейкоби из США. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Во время боя Мурзаканов сломал себе руку. Россиянин одержал свою третью победу в UFC и 13-ю в карьере. Азамат не потерпел ни одного поражения.
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