Сауль Альварес и Джермелл Чарло впервые провели дуэль взглядов

Мексиканский боксёр Сауль Альварес и американец Джермелл Чарло провели первую дуэль взглядов в преддверии очного поединка. Соответствующая церемония прошла в Нью-Йорке.

Видеозапись можно посмотреть на канале Premier Boxing Champions в YouTube.

Напомним, бой Альвареса и Чарло состоится 30 сентября в Лас-Вегасе (США). После боя Чарло будет лишён титула WBO, который перейдёт обязательному претенденту, австралийцу с русскими корнями Тиму Цзю.

На счету Альвареса 63 боя, в которых он одержал 59 побед (39 побед нокаутом), потерпел два поражения; ещё два поединка с его участием завершились вничью. В активе Чарло 37 боёв, в которых им было добыто 35 побед (19 нокаутом). Кроме того, один раз Джермелл проиграл, ещё один бой с его участием завершился вничью.