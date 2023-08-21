Алексеева — об О'Мэлли: теперь его перестанут оценивать по внешнему виду

Российская девушка-боец UFC Ирина Алексеева дала комментарий по поводу новоиспечённого чемпиона UFC в легчайшем дивизионе Шона О'Мэлли.

«На таком уровне случайностей не бывает. Я думаю, что теперь мужчины задумаются и перестанут его оценивать по нестандартному внешнему виду. И вспомнят, что он боец, который имеет очень интересные и нестандартные победы.

Рада, что Шон показал всему миру, что можно не иметь спортивного тела, но быть чемпионом… Характер, ум, скорость, мощность и техника тоже имеют немалое значение», – приводит слова Алексеевой «Матч ТВ».

Напомним, О’Мэлли сразился в главном бою турнира UFC 292 с соотечественником Алджамейном Стерлингом и победил техническим нокаутом во втором раунде. Шону О’Мэлли 28 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2015 году и в марте 2018-го впервые выступил в UFC. Всего на счету О’Мэлли в MMA 17 побед и одно поражение.