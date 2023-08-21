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«Мне это нравится!» Умар Нурмагомедов отреагировал на победу О'Мэлли

«Мне это нравится!» Умар Нурмагомедов отреагировал на победу О'Мэлли
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Российский непобеждённый боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов отреагировал на победу американца Шона О'Мэлли в титульном поединке с соотечественником Алджамейном Стерлингом.

«Вау, мне это нравится! Новая история в дивизионе», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, Стерлинг и О'Мэлли встречались на прошедших выходных.

28-летний американец отправил Стерлинга в нокдаун в контратаке и начал добивать соперника. После серии ударов рефери боя Марк Годдард остановил поединок. Грузинский боец перед боем занимал в рейтинге легчайшего веса UFC первое место. В прошлом бою Двалишвили одержал победу над российским бойцом Петром Яном 11 марта.

Напомним, на данный момент Умар не знает поражений. Недавно он получил травму плеча и не смог провести поединок с Кори Сэндхагеном. В активе Умара Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения.

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