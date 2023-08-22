«Он удивил меня». Джамал Хилл рассказал о спарринге с непобеждённым проспектом UFC

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл рассказал о спарринге с ирландским проспектом полусреднего веса (до 77 кг) Ианом Гарри.
«Я рассказывал об этом молодом псе, об Иане Гарри. Я провёл с ним спарринг около двух лет назад. Я не знал о нём в то время, но после спарринга сказал, что он удивил меня кое-какими вещами. Он многим удивил меня, терпением… Этого никто не видит, но он вырос и стал лучше», — сказал Хилл на своём YouTube-канале.
Иану Гарри 25 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2017 году и в ноябре 2021-го провёл дебютный поединок в UFC.
В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC 292, Гарри победил единогласным судейским решением американца Нила Магни. Всего на счету ирландца в MMA 17 побед и ни одного поражения.
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