«Трусливый чемпион, просто поставь подпись». Фергюсон ответил Макгрегору

Американский боец UFC Тони Фергюсон опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к ирландцу Конору Макгрегору.

«А вот и моя сучка… Потребовалось несколько минут, чтобы привлечь твое внимание, а?! Помнишь, как ты работал на меня, а я уволил тебя за невыполнение работы? Когда закончишь решать свои юридические вопросы, поставь свою подпись под пунктирной линией, трусливый чемпион», — написал Фергюсон.

Напомним, ранее Макгрегор пообещал Фергюсону «прикончить его» после того, как Тони объявил о том, что он не собирается уходить из спорта.

В ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) проходил турнир UFC 291. В одном из поединков в лёгком весе Тони Фергюсон встретился с Бобби Грином. Бой продлился три раунда и завершился победой Грина удушающим приёмом.

Для Тони Фергюсона это поражение стало шестым подряд. Ранее американец уступил Нейту Диазу, Майклу Чендлеру, Бенеилу Дариушу, Чарльзу Оливейре и Джастину Гэтжи. Всего в активе Фергюсона 25 побед и девять поражений в профессиональных смешанных единоборствах.