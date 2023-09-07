«Он не сдался». Рикки Хаттон вступился за Дюбуа после боя с Усиком

Известный британский экс-чемпион Рикки Хаттон прокомментировал выступление супертяжеловеса и соотечественника Даниэля Дюбуа в титульном поединке с украинцем Александром Усиком, который состоялся в августе в Польше.

Напомним, Усик победил нокаутом в девятом раунде, нанеся 25-летнему Дюбуа второе поражение в карьере.

«Дюбуа критиковали и после боя с Джойсом, когда он травмировал глаз. Я не считаю, что он сдался. Усик – удивительный талант, и он адаптировался к супертяжёлому весу, хоть он и меньше. И когда он попадает по вам быстрым ударом, то наносит урон.

Не думаю, что Дюбуа сдался. Сейчас ему нужен перерыв. Как по мне, он устроил хорошее шоу. Да, удар ниже пояса всё подпортил, но я не считаю, что он сдался», — сказал Хаттон в интервью YouTube-каналу BBTV BOXING.