Валентина Шевченко получила оскольчатый перелом в поединке с Грассо

Экс-чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко получила оскольчатый перелом в поединке с Алексой Грассо.

«Вчера получила результаты по моей травме кисти, которую я получила в первом раунде. Оскольчатый перелом, из-за которого мне потребуется операция», — написала Шевченко в социальных сетях.

По словам её команды, после операции она будет месяц ходить в гипсе и ещё три месяца ей будет нельзя нагружать руку и бить. Об этом рассказал Ариэль Хельвани.

Напомним, в ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. В главном бою чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Алекса Грассо (16-3) провела реванш с бывшей обладательницей титула Валентиной Шевченко (22-4). Бой продлился все пять раундов и завершился вничью. Таким образом, чемпионский пояс UFC остался у 30-летней мексиканки.