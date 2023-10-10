Мендес: Усмана Нурмагомедова практически невозможно побить

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Усмана Нурмагомедова, прокомментировал его победу над американским экс-чемпионом Брентом Примусом, поединок с которым состоялся на турнире Bellator 300.

«Скажу честно, я не знал, как сложится бой, но настраивался на победу, настраивался, что Усман выиграет каждый раунд. В этом плане всё прошло так, как и ожидалось. Я знаю, что у меня есть великолепный боец, которого практически невозможно побить сейчас.

Его настрой, его развитие, статус чемпиона в 25 лет… У этого парня бесконечный потенциал. В этом бою вы увидели, как плавно и естественно он умеет двигаться. Как в «Матрице». Он заставляет задаться вопросом: «Как, чёрт возьми, ты это делаешь?» Он не учился этому у меня», — сказал Мендес на своём YouTube-канале.