Экс-чемпион UFC — о спарринге с Павловичем: это было ужасно, Сергей — зверь

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос рассказал, как прошёл его спарринг с российским бойцом Сергеем Павловичем.

«Спарринговал ли я с Павловичем? Да, какой же он жёсткий тип! У нас была боксёрская работа, но в маленьких перчатках для MMA. Мужик, это было ужасно. Я получил сечку над глазом.

Сергей – зверь, он очень сильный, отличный боец. Его бой с Аспиналлом? Думаю, Сергей победит и станет временным чемпионом. Этот парень силён, крепок и с прекрасной техникой бокса, а ещё у него прекрасный тайминг. Я наслаждаюсь тем, что он делает в октагоне.

Надеюсь, он возьмёт титул. Я лишь однажды спарринговал с ним. Это не был такой уж прям жёсткий удар. Мы были в маленьких перчатках, и это был лёгкий спарринг. Я получил сечку, но нет никаких сомнений, что он бьёт очень жёстко», – приводит слова дос Сантоса «Спорт-экспресс».