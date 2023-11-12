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Что будет дальше с карьерой Павловича?

Что будет дальше с карьерой Павловича?
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В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 295. В соглавном бою российский тяжеловес Сергей Павлович сразился за временный титул организации с британцем Томом Аспиналлом. Поединок завершился досрочной победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.

Что произойдёт с карьерой россиянина дальше? Хотим знать ваше мнение.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле Павлович досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Аспиналл на UFC Fight Night 224 в июле победил техническим нокаутом поляка Марчина Тыбуру.

Теперь на счету Аспиналла 14 побед и три поражения. У Павловича — 18 побед и два поражения. До этого поединка Павлович шёл на победной серии из шести боёв.

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