UFC официально анонсировала следующий бой Блаховича

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляк Ян Блахович встретится с Александром Ракичем в реванше на турнире UFC 297, который состоится 21 января.

Свой последний поединок поляк провёл против бразильца Алекса Перейры на турнире UFC 291. Бой прошёл в рамках соглавного события вечера и завершился победой Перейры раздельным решением судей. До поражения от Перейры Блахович свёл к ничьей титульный поединок с Магомедом Анкалаевым.

Напомним, в мае прошлого года Блахович одолел Ракича техническим нокаутом в главном бою UFC Вегас 54.

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