Хукер рассказал о травме, из-за которой он снялся с боя против Грина

Топовый новозеландский легковес UFC Дэн Хукер рассказал о том, почему он снялся с поединка против американца Бобби Грина. Спортсмен признался, что он вновь сломал руку.

«Я спарринговал и заблокировал рукой удар ногой. Прошёл рентген – ничего хорошего. Перелом в том же месте, что и до этого. Что поделать… Я пошёл на риск и возвращался слишком быстро. Это моя вина, я поспешил с возвращением. Я хотел подраться и знал, что существует такой риск. Теперь надо залечить болячки как подобает. 300-й турнир через пять месяцев — это подходящая цель для меня. Ничего не происходит просто так», — заявил Хукер в интервью Submission Radio.

Напомним, бой Хукера и Грина должен был состояться 3 декабря на турнире UFC Austin.