Экс-чемпион UFC Силва выступил за легализацию допинга в MMA

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории бразилец Андерсон Силва высказался о допинге в MMA. Паук считает, что бойцам следует разрешить применять запрещённые препараты, чтобы уменьшить риск получения травм.

«Тот тип подготовки, через который проходит боец ММА, радикально отличается от подготовки любого другого представителя единоборств. Они ставят себя в экстремальные условия. Ты должен тренировать бокс, джиу-джитсу, борьбу, а сверху накидывать общефизическую подготовку. Было время, когда все получали травмы. Если ты принимаешь что-то по рецепту врача и это находится под контролем, ты не получишь травму.

Это также совершенно не повлияет на выступление бойца. Я за то, чтобы проверять на допинг в неделю боя. Если в неделю боя ты проваливаешь тест на допинг, тогда ты попал. А так – тренируясь на высшем уровне, невозможно не получить травмы при подготовке. Без шансов. Это так лицемерно», – приводит слова экс-бойца UFC Bloody Elbow.