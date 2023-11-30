«Они сразу включили заднюю». Грин высказался о нападении со стороны команды Царукяна

Известный американский боец MMA Бобби Грин прокомментировал нападение со стороны команды россиянина Армана Царукяна.

«Я ни с кем не начинаю ссор, но если ты начал это дерьмо, я его обязательно закончу. Всё только начинается и может закончиться тюрьмой. Этот парень подбежал ко мне, а я ударил одного из его приятелей – не нужно играть со мной в эти игры, бро.

Они были крутыми, напав на меня одного, но, когда я вернулся со своими корешами, они сразу включили заднюю. Теперь, когда пришла охрана, они опять строят из себя крутых», — заявил Грин на видео, опубликованном в социальных сетях.

Арману Царукяну 27 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году и провёл в престижнейшей организации мира девять боёв, в двух потерпев поражения. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 47 в июне, Царукян победил техническим нокаутом бразильца Хоакима Силву.