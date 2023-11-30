Бобби Грин подвергся нападению со стороны команды Армана Царукяна

Известный американский боец MMA Бобби Грин подвергся нападению со стороны команды россиянина Армана Царукяна, сообщает менеджерское агентство Iridium Sports.

«Сегодня в отеле во время интервью наш клиент Бобби Грин подвергся неспровоцированной атаке со стороны команды Армана Царукяна.

Бобби пытался избежать конфликта, но он оказался в такой ситуации, когда ему пришлось защищать себя и своего тренера от агрессивной толпы», – говорится в официальном заявлении агентства.

Арману Царукяну 27 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году и провёл в престижнейшей организации мира девять боёв, в двух потерпев поражения. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 47 в июне, Царукян победил техническим нокаутом бразильца Хоакима Силву.

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