Паркер оказался тяжелее Уайлдера почти на 15 килограммов

23 декабря состоится масштабный боксёрский вечер в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на «Кингдом Арене». В одном из главных поединоков турнира встретятся американец Деонтей Уайлдер и новозеландец Джозеф Паркер.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер показал на весах 96,62 кг, а его соперник по поединку Джозеф Паркер оказался намного тяжелее противника – 111,27 кг.

Всего в активе Уайлдера 46 поединков, в которых он потерпел два поражения — оба от британца Тайсона Фьюри. Один бой с его участием завершился вничью, 43 раза Деонтей одерживал победу, из них 42 нокаутом.

На счету Паркера 33 победы при трёх поражениях.

Напомним, в последнем бою Уайлдер встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом. Деонтей одержал победу нокаутом за три секунды до конца первого раунда.