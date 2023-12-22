Артур перевесит Бивола? А Уайлдер и Джошуа окажутся легче соперников. LIVE

23 декабря в Саудовской Аравии состоится грандиозный боксёрский вечер от Matchroom Boxing. В третьем по значимости бою сойдутся Дмитрий Бивол (21-0-0) и Линдон Артур (23-1-0). Непобеждённый россиянин возвращается в ринг впервые с 5 ноября 2022 года, когда он разбил Хильберто Рамиреса.
В соглавном событии вечера будут биться Деонтей Уайлдер (43-2-1) и Джозеф Паркер (33-3-0).
А в главном поединке сразятся Энтони Джошуа (26-3-0) и Отто Валлин (26-1-0).
Также в рамках этого турнира выступит ещё один россиянин. Арсланбеку Махмудову (18-0-0) будет противостоять непобеждённый Агит Кабайел (23-0-0).
22 декабря состоится церемония взвешивания, на которой будут присутствовать все боксёры. Также соперники проведут финальные стердауны.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии взвешивания и событий вокруг неё. Следите за всем самым интересным!
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⚖️ «Шансы — 60 на 40». Гаджимагомедов дал прогноз на возможный бой Бетербиева и Бивола
Двукратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 Муслим Гаджимагомедов поделился мыслями о потенциальном поединке между двумя непобеждёнными российскими боксёрами, Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. По мнению Гаджимагомедова, небольшое преимущество в бою будет за Бетербиевым. При этом Муслим отметил работу Бивола на ногах.
«Я бы тут отдал победу Артуру – 60 на 40. Он очень крепкий, хорошо режет углы. У Димы хорошая работа на ногах. Но если Артур несколько раз попадёт, будет не совсем хорошо. Думаю, что Бетербиев чуть получше», — сказал Гаджимагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Где смотреть взвешивание перед турниром с боем Бивол – Артур
«Чемпионат» проведет онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые главные события вечера.
❌ Уайлдер назвал единственную причину, из-за которой его бой с Джошуа может не состояться
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер выразил уверенность, что в 2024 году получит возможность провести поединок с британцем Энтони Джошуа.
«Я готов, хочу и могу сделать всё, что запланировали саудовцы. Мне нравится то, что я сейчас слышу. У них есть время, у них есть даты, у них есть место проведения, и они определили, сколько будут платить. Это здорово. В настоящий момент я не вижу ничего, что могло бы помешать тому, чтобы бой между мной и Эй Джеем состоялся.
Единственное, что потенциально может сорвать его, — это проигрыш одного из нас 23 декабря. Это единственное, что может помешать организации боя», — приводит слова Уайлдера DAZN со ссылкой на Instant Casino.
Когда состоится взвешивание перед турниром с боем Бивол – Артур
Взвешивание перед турниром с боем Дмитрий Бивол – Линдон Артур состоится 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Оно стартует в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведет онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые главные события вечера.
🔥 Бивол: Артур — лучший оппонент в полутяжёлом весе на сегодняшний день
Боксёр Дмитрий Бивол, выступающий в полутяжёлой весовой категории (до 81 кг), высказался о своём будущем сопернике, 32-летнем британце Линдоне Артуре, бой с которым назначен на 23 декабря 2023 года.
«Я хотел бы поблагодарить команду Линдона Артура и его самого за то, что приняли бой. На сегодняшний день, думаю, это лучший оппонент для меня в полутяжёлом весе», — заявил Бивол на пресс-конференции.
Где смотреть турнир с боем Бивол – Артур
Правами на трансляцию обладает телекомпания ESPN. В России транслировать турнир будет OKKO. «Чемпионат» проведет онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые главные события вечера.
💪 Бивол назвал фаворита в бою между Бетербиевым и Смитом
Известный российский боксёр Дмитрий Бивол поделился прогнозом на поединок между чемпионом мира по версиям версиям IBF, WBC и WBO в полутяжёлой весовой категории Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом. Бивол считает своего соотечественника фаворитом в предстоящем бою.
«Я не знаю, как завершится этот бой. Но лично я вижу Бетербиева фаворитом поединка», — сказал Бивол в интервью Boxing News.
Когда состоится турнир с боем Бивол – Артур
Боксёрский турнир с боем Дмитрий Бивол – Линдон Артур состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» проведет онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые главные события вечера.
🎯 Дэвид Бенавидес предсказал победителя в возможном бою Бивола и Бетербиева
Временный чемпион WBC во второй средней весовой категории (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес высказался на тему потенциального поединка между непобеждёнными российскими боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. По мнению Бенавидеса, преимущество будет на стороне Бивола. Ранее Дэвид спарринговал с Дмитрием.
«Если честно, мне кажется, что сейчас время Бивола. Думаю, он в лучшей позиции, нежели Бетербиев, потому что Артур, если говорить откровенно, возрастной боксёр. Ему уже около 40 лет. Полагаю, что атлетизм, боксёрские навыки и мощь будут ключевыми факторами для Дмитрия. За счёт них он победит», – сказал Бенавидес на канале Boxing News в YouTube.
Полный кард турнира
- Энтони Джошуа (26-3-0, Англия) – Отто Валлин (26-1-0, Швеция);
- Деонтей Уайлдер (43-2-1, США) – Джозеф Паркер (33-3-0, Новая Зеландия);
- Дмитрий Бивол (21-0-0, Россия) – Линдон Артур (23-1-0, Англия);
- Даниэль Дюбуа (19-2-0, Англия) – Джарелл Миллер (26-0-1, США);
- Филипп Хргович (16-0-0, Хорватия) – Марк де Мори (41-2-2, Хорватия);
- Арсланбек Махмудов (18-0-0, Россия) – Агит Кабаел (23-0-0, Германия);
- Фрэнк Санчес (23-0-0, Куба) – Джуниор Фа (20-2-0, Новая Зеландия).