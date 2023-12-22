Артур перевесит Бивола? А Уайлдер и Джошуа окажутся легче соперников. LIVE

23 декабря в Саудовской Аравии состоится грандиозный боксёрский вечер от Matchroom Boxing. В третьем по значимости бою сойдутся Дмитрий Бивол (21-0-0) и Линдон Артур (23-1-0). Непобеждённый россиянин возвращается в ринг впервые с 5 ноября 2022 года, когда он разбил Хильберто Рамиреса.

В соглавном событии вечера будут биться Деонтей Уайлдер (43-2-1) и Джозеф Паркер (33-3-0).

А в главном поединке сразятся Энтони Джошуа (26-3-0) и Отто Валлин (26-1-0).

Также в рамках этого турнира выступит ещё один россиянин. Арсланбеку Махмудову (18-0-0) будет противостоять непобеждённый Агит Кабайел (23-0-0).

22 декабря состоится церемония взвешивания, на которой будут присутствовать все боксёры. Также соперники проведут финальные стердауны.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии взвешивания и событий вокруг неё. Следите за всем самым интересным!

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