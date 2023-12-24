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Уайлдер намекнул на возможное завершение карьеры после поражения от Паркера

Уайлдер намекнул на возможное завершение карьеры после поражения от Паркера
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Американский боксёр Деонтей Уайлдер намекнул на возможное завершение карьеры после поражения от представителя Новой Зеландии Джозефа Паркера в рамках боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Американский боксёр Деонтей Уайлдер

«Посмотрим, что произойдет. Я счастливый боец. Я вернусь, а если нет, то это было очень приятно. Не знаю, есть ли у меня тот же огонь, что и раньше, многое меня успокоило. Я носил эту улыбку всю неделю и до сих пор ношу её. Ничто не может остановить меня в этом», — приводит слова Уайлдера Daily Mail.

Уайлдер потерпел третье поражение в карьере. Также один его бой завершился вничью. Всего на его счету 47 поединков. В активе Джозефа Паркера 34 победы и три поражения.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Деонтей Уайлдер - Джозеф Паркер (W)
24 декабря 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Джозеф Паркер
Окончено
UD
Деонтей Уайлдер
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