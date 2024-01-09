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Американский боксёр Кевин Джонсон получил паспорт России

Американский боксёр Кевин Джонсон получил паспорт России
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Ветеран бокса Кевин Джонсон получил российское гражданство. Соответствующий приказ появился на официальном портале правовой информации.

Напомним, не так давно Джонсон рассказал, что сменил имя на Кевин Владимирович в честь президента Российской Федерации Владимира Путина. На взвешивание перед поединком с Марком Петровским спортсмен вышел в футболке с изображением Президента.

За время карьеры в профессионалах Джонсон принял участие в 60 поединках, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью. В настоящий момент Кевину 44 года.

Недавно спортсмен объяснил, почему он ходит в вещах с изображением президента Российской Федерации.

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