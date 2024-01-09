Американский боксёр Кевин Джонсон получил паспорт России

Ветеран бокса Кевин Джонсон получил российское гражданство. Соответствующий приказ появился на официальном портале правовой информации.

Напомним, не так давно Джонсон рассказал, что сменил имя на Кевин Владимирович в честь президента Российской Федерации Владимира Путина. На взвешивание перед поединком с Марком Петровским спортсмен вышел в футболке с изображением Президента.

За время карьеры в профессионалах Джонсон принял участие в 60 поединках, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью. В настоящий момент Кевину 44 года.

Недавно спортсмен объяснил, почему он ходит в вещах с изображением президента Российской Федерации.