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Джонсон: не могу дождаться, когда поеду в США в носках и кофте с изображением Путина

Джонсон: не могу дождаться, когда поеду в США в носках и кофте с изображением Путина
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43-летний ветеран бокса Кевин Джонсон, который в скором времени может получить российское гражданство, рассказал, почему он ходит в вещах с изображением президента РФ Владимира Путина.

«А почему бы и нет, если у тебя есть такая возможность? Знаете, многие люди любят ходить в этих пафосных дорогих брендах. А это — моё уважение. Я бы вообще ничего другого не носил, президент у меня даже на носках. Когда вы приходите здесь в магазины — там везде Россия, Путин. Когда я иду в магазин — всегда парочку носков беру. И я всегда дерусь в этих носках. На открытой тренировке тоже покажу. У меня уже три пары таких. Вообще, не могу дождаться, когда поеду в США в этих носках и с этой кофтой. Поверьте мне, поверьте», — сказал Джонсон.

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