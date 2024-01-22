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Стало известно, когда и с кем Кевин Джонсон проведёт первый бой в качестве гражданина РФ

Стало известно, когда и с кем Кевин Джонсон проведёт первый бой в качестве гражданина РФ
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Американский боксёр Кевин Джонсон, который недавно стал гражданином Российской Федерации, узнал имя следующего соперника. Как информирует пресс-служба РЕН ТВ, 16 февраля Джонсон проведёт поединок с ирландцем Шоном Тёрнером. Противостояние пройдёт в рамках турнира по MMA суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Бой Джонсона и Тёрнера станет главным событием спортивного мероприятия. Как рассказали организаторы, турнир состоится по обновлённой схеме: помимо главного и соглавного поединков, будет проведено два боя полуфинала Гран-при, участники которого поборются за «внушительный денежный приз».

В соглавном бою сразятся Евгений Ершов и Святослав Коваленко.

Полуфинальные пары Гран-при составят Сергей Романов и Максим Фёдоров, а также Сергей Хрисанов и Марсель Ханов.

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