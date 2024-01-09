Футболки с Путиным и отчество «Владимирович». Престарелый боксёр из США стал россиянином

Американский боксёр Кевин Джонсон не хватает звёзд с неба, но при этом очень давно известен в мире профессионального бокса. В карьере ветерана были баталии с такими звёздами, как Виталий Кличко, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Дерек Чисора и Энди Руис. Всем им Кевин проиграл, но сделал себя имя.

Можно сказать, что практически каждый топовый тяжеловес обязательно должен пройти Джонсона, чтобы подтвердить свой уровень. Классический гейткипер. Помимо вышеупомянутых звёзд, в послужном списке американца есть и боксёры нового поколения: Даниэль Дюбуа, Филип Хргович, Агит Кабайел.

В апреле прошлого года Кевин в очередной раз приехал в Россию, где провёл бой с Вячеславом Дациком. Джонсон буквально «сводил в школу бокса» Рыжего Тарзана, а потом удивил публику тем, что прямо в ринге публично обратился к президенту РФ Владимиру Путину, попросив российское гражданство. Возможно, кто-то тогда посчитал это просто бравадой, но спустя восемь месяцев это стало официальным — Кевин Джонсон получил российское гражданство.

В августе Кевин прилетел в Самару, чтобы заполнить все необходимые документы для получения документов. Промоутер Владимир Хрюнов подчеркнул, что американец будет жить именно в Самаре: «Он заполнит документы на имя Кевина Владимировича, будет жить и работать в Самаре. Считайте, что он переехал, как Джефф Монсон».

Джефф Монсон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сравнение с Монсоном, конечно, абсолютно очевидное и понятное. Джефф, пожалуй, самый яркий представитель той когорты бывших звёзд спорта, которые получают российские паспорта. Монсон уже даже избавился от американского гражданства и вполне припеваючи живёт в России: работает депутатом, открыл спортивную школу, иногда и сам появляется в ринге. Теперь по его стопам пойдёт и Джонсон.

У Кевина особая любовь к Владимиру Путину. В августе он заявил, что в российском паспорте у него будет отчество Владимирович: «Чтобы сделать величайший комплимент Владимиру Путину, я решил изменить моё имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович – в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский».

Кроме того, Джонсон даже носит футболки с изображением президента России. Перед поединком с Марком Петровским американец щеголял в такой одежде и заявил, что даже спит в ней: «Я – Кевин Владимирович! Я тот, кто я есть, и Россия теперь – это часть меня. Этого уже не отнять. Конечно, я буду в ней [в футболе с Владимиром Путиным] во время боя. Я сплю в ней, ем в ней, занимаюсь любовью в ней – это мой талисман».

Позже Кевин признался, что у него даже носки с изображением Владимира Путина, именно в них он теперь выходит на бои. А футболок у него, как оказалось, куда больше одной: «Сколько у меня футболок с изображением российского триколора и Путина? Где-то 15-20. Мне нравится. Когда я в них прохожу, то многие люди сигналят мне из машин. Это прекрасно».

Кевин Джонсон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вообще, Джонсон давно признаётся в любви к России. За последние 15 лет он посетил множество городов, полюбил шахматы и шашки, восхищается русской едой и девушками, а также дружит с Александром Поветкиным. Теперь Кевин исполнил свою мечту и обзавёлся долгожданным российским паспортом. Причём американец в последние годы успел пожить в Колумбии, Великобритании, Германии и Доминикане, но прикипел именно к нашей стране.

Уже в феврале планируется первый бой «нового русского», где он будет представлять Россию, и нет сомнений в том, что Джонсона теперь будут ещё охотнее звать на разные турниры.