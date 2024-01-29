Камил Гаджиев: Исраэль Адесанья ничем не удивит Шару Буллета

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказал мнение о том, что звёздный боец UFC Исраэль Адесанья не сможет удивить своими бойцовскими навыками Шарабутдина Магомедова.

«Если взять ударников лиги, ничем Исраэль Адесанья не удивит Шару Буллета, как бы это парадоксально ни звучало. Стилистически для Шары очень много в UFC неудобных соперников, но при этом он может побить лучших. Вот такой парадокс», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Магомедов провёл пока только один бой в UFC, но за всю свою профессиональную карьеру боец не потерпел ни одного поражения в 12 поединках. В UFC Шарабутдин дебютировал 21 октября 2023 года, когда смог единогласным решением оказаться сильнее бразильца Бруну Силвы.