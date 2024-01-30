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Стало известно, сколько Александр Емельяненко заработает за три боя в Ural FC

Стало известно, сколько Александр Емельяненко заработает за три боя в Ural FC
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Глава организации Fight Nights Камил Гаджиев высказался о финансовых условиях контракта известного российского бойца Александра Емельяненко с лигой Ural FC. По словам промоутера, за три боя в промоушене Феникс заработает 20 млн рублей.

«За три боя заработает 20 млн, плюс квартира от Умара Кремлёва – в принципе, Александра Емельяненко ждёт хороший год», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Отметим, что Александр Емельяненко заключил контракт с лигой Ural FC. Ожидается, что первый бой в данном промоушене Феникс проведёт против своего соотечественника Вячеслава Дацика. При этом в 2022 году Емельяненко уже бился с Рыжим Тарзаном. Тогда он проиграл нокаутом в первом раунде.

Ранее Александр Емельяненко заключил пари с президентом IBA Умаром Кремлёвым на квартиру.

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