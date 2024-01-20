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Александр Емельяненко поспорил с Кремлёвым на квартиру в Москве

Александр Емельяненко поспорил с Кремлёвым на квартиру в Москве
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Звёздный российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео с президентом Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умаром Кремлёвым, с которым он заключил пари.

По словам Кремлёва, в том случае, если Емельяненко продержится год без алкоголя, он подарит ему квартиру в Москве.

«Если до конца года он будет в такой боевой форме и с хорошими результатами, то с меня квартира. Без спиртного, только на спорте», — сказал Кремлёв.

Емельяненко сопроводил видео комментарием:

«Поспорили с Умаром Назаровичем Кремлевым на квартиру в Москве! Условия — до 20 января я буду трезв! Кто поймает меня пьяным, люди добрые, получит вознаграждение».

Ранее Емельяненко рассказал о выздоровлении в Саудовской Аравии.

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