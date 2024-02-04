Рикки Хаттон ответил, способен ли Нганну нокаутировать Джошуа

Бывший чемпион мира британец Рикки Хаттон высказался о предстоящем боксёрском поединке между звёздным соотечественником Энтони Джошуа и камерунцем Фрэнсисом Нганну, который состоится 9 марта в Саудовской Аравии.

«Джошуа – выдающийся боксёр, известный взрывной силой и тяжёлыми ударами. Хотя у него есть и слабые стороны, его можно нокаутировать. Учитывая размеры и силу удара Нганну, есть все основания полагать, что он способен нокаутировать Джошуа.

Однако не стоит забывать, что Энтони опытный и обученный боксёр. Он обладает высоким уровнем мастерства. И сейчас у него хорошее время, из-за его последних выступлений его уверенность на высоте», – приводит слова Хаттона OLBG.

Ранее WBC сделал заявление о бое Джошуа — Нганну.