Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шара Буллет может провести бой на турнире UFC 300

Шара Буллет может провести бой на турнире UFC 300
Комментарии

Непобеждённый боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, выступающий в средней весовой категории UFC, может провести поединок на турнире UFC 300. На этом российский спортсмен намекнул в своих социальных сетях.

«…/04/24», – написал Шара Буллет.

Турнир UFC 300 состоится 14 апреля текущего года в Лас-Вегасе (США).

Магомедов провёл пока только один бой в UFC, но за всю свою профессиональную карьеру боец не потерпел ни одного поражения в 12 поединках. В UFC Шарабутдин дебютировал 21 октября 2023 года, когда смог единогласным решением оказаться сильнее бразильца Бруну Силвы.

Ранее Шарабутдин Магомедов рассказал о том, с каким бойцом он бы хотел провести свой следующий поединок.

Материалы по теме
Шара Буллет рассказал, с каким бойцом он хотел бы провести следующий бой в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android