Шара Буллет может провести бой на турнире UFC 300

Непобеждённый боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, выступающий в средней весовой категории UFC, может провести поединок на турнире UFC 300. На этом российский спортсмен намекнул в своих социальных сетях.

«…/04/24», – написал Шара Буллет.

Турнир UFC 300 состоится 14 апреля текущего года в Лас-Вегасе (США).

Магомедов провёл пока только один бой в UFC, но за всю свою профессиональную карьеру боец не потерпел ни одного поражения в 12 поединках. В UFC Шарабутдин дебютировал 21 октября 2023 года, когда смог единогласным решением оказаться сильнее бразильца Бруну Силвы.

Ранее Шарабутдин Магомедов рассказал о том, с каким бойцом он бы хотел провести свой следующий поединок.