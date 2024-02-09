Шара Буллет рассказал, с каким бойцом он хотел бы провести следующий бой в UFC

Непобежденный российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, ответил на вопрос о том, с кем он хочет провести бой. Дагестанец признался, что желает сразиться с итальянцем Марвином Веттори.

«С кем бы хотел подраться? Не знаю. С Веттори, наверное. Я просил менеджера об этом и всем звонил, говорил, что хочу с ним драться. Ему невыгодно со мной драться? Да этот Веттори такой битый волк, для него никакой катастрофы не будет проиграть мне, он такие войны проходил. Меня мотивирует, что он лучший средневес UFC из Европы. Я лучший средневес из России, теперь хочу стать первым в Европе, раз пока в мире не получается», − сказал Магомедов в интервью YouTube-каналу Адама Зубайраева.

Магомедов провёл пока только один бой в UFC, но за всю свою профессиональную карьеру боец не потерпел ни одного поражения в 12 поединках. В UFC Шарабутдин дебютировал 21 октября 2023 года, когда смог единогласным решением оказаться сильнее бразильца Бруну Силвы.