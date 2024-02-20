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«Малыш». Певица Клава Кока отреагировала не дебют Милохина в боксе

«Малыш». Певица Клава Кока отреагировала не дебют Милохина в боксе
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Российская певица Клавдия Высокова, известная как Клава Кока, обратилась к соотечественнику, блогеру Дане Милохину, дебютировавшему в боксе. 16 февраля в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) россиянин сражался с индийцем Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде.

«Поздравляю, малыш», — написала Кока в социальных сетях.

После боя Милохин у себя в соцсетях показал фото с тренером.

Фото: Из личного архива Дани Милохина

Напомним, Милохин занимается под руководством тренера Зорика Степаняна. Осенью прошлого года блогер говорил, что приступил к занятиям смешанными единоборствами (ММА). По словам Дани, у него большие планы в боях. Россиянин говорил, что будет «двигаться к профессионалам». Ранее он также заявлял, что хотел бы встретиться с кем-то из братьев известного бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

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