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Даня Милохин — Аджмал Хан, кто победил, как закончился бой, обзор поединка, разбор техники, дебют Милохина

Разбираем боксёрскую технику Милохина: дыры в защите и прекрасные контратаки
Яхья Гасанов
Разбираем боксёрскую технику Милохина
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Даня не зря усердно готовился к дебюту.

16 февраля в Дубае прошёл крупный боксёрский вечер от промоушена Alpha Fight Series. А одним из главных его событий стал дебют российского блогера Дани Милохина, который давно мечтает начать выступления в ММА. Но начал он с боксёрского поединка против 31-летнего артиста из Индии Аджмала Хана.

Откровенно говоря, конкуренции не получилось совершенно никакой. У Хана опыта выступлений было чуть больше, но весь он заключался в поражении от Рашида Белхасы нокаутом на второй минуте боя. Тренер Милохина Зорик Степанян, впрочем, утверждал, что оппонент вполне неплохой: «Все думают, что мы поставили слабого соперника, но это раньше он был таким, а сейчас — совершенно другой боец. Мы не настраиваемся на лёгкий поединок. Когда-то Хан был «мешком», но сейчас этот парень тоже, как и Даня, усердно тренируется и стал совершенно другим бойцом. Тем более те, кто говорят, что это фрик-поединок, пусть посмотрят в интернете бои, которые проводил Хан. Да, раньше этот боец был не очень высокого уровня, но Даня тоже с этого начинал».

Тем не менее на деле Аджмал не показал практически ничего, за что его можно было похвалить. Поединок не продлился и раунда, но первые выводы о Милохине-боксёре сделать можно.

Милохин начал бой очень правильно. Хорошее движение и грамотный отход от размашистых атак соперника. Плюс работа джебом, который Даня периодически переводил в корпус, всё по классике. Благодаря скорости и работе ног россиянин заставил промахиваться Хана с первой секунды. При этом свои атаки Милохин зачастую доносил до цели. Минус — после почти любого попадания Даня входил в кураж, убирал руку от головы и влетал в обоюдную размахайку. В этих рубках мало что получалось, Милохин пока не умеет работать таким образом и обнажал все свои дыры. Второй минус — несмотря на то что руки почти всегда были подняты, блок не работал, если Даня хоть немного застраивался на средней и ближней дистанции. Такие дыры не станут прощать те, кто будет боксировать более грамотно, чем Аджмал Хан.

Когда дистанция разрывалась, то россиянин снова включал голову, добавлял уклоны и контрил неуклюжие атаки индуса, проваливая его. Неслучайно все три «нокдауна», после которых рефери открывал счёт и останавливал поединок, стали результатом грамотных оверхендов на контратаке. Первым номером Милохин стал работать незадолго до финиша, когда почувствовал, что соперник поплыл. Там хватило нескольких секунд, чтобы забить Хана.

Подробнее о ярком дебюте Дани:
Милохин идеально дебютировал в боксе! Гимн России играл на всю арену в Дубае
Милохин идеально дебютировал в боксе! Гимн России играл на всю арену в Дубае

Резюмируя, отметим, что Даня Милохин добился неплохого прогресса и видно, что он действительно работал над собой. Конечно, у него при этом достаточно пробелов, особенно дыры в защите, которые будут бросаться в глаза с более мастеровитым соперником, но уже ясно, что с оппозицией поп-ММА Даня справляется без особых проблем. Плюс, судя по всему, обладает достаточно крепким ударом, чтобы потрясать оппонентов. Возможно, бокс — шаг в действительно правильном направлении для Милохина.

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