Разбираем боксёрскую технику Милохина: дыры в защите и прекрасные контратаки

16 февраля в Дубае прошёл крупный боксёрский вечер от промоушена Alpha Fight Series. А одним из главных его событий стал дебют российского блогера Дани Милохина, который давно мечтает начать выступления в ММА. Но начал он с боксёрского поединка против 31-летнего артиста из Индии Аджмала Хана.

Откровенно говоря, конкуренции не получилось совершенно никакой. У Хана опыта выступлений было чуть больше, но весь он заключался в поражении от Рашида Белхасы нокаутом на второй минуте боя. Тренер Милохина Зорик Степанян, впрочем, утверждал, что оппонент вполне неплохой: «Все думают, что мы поставили слабого соперника, но это раньше он был таким, а сейчас — совершенно другой боец. Мы не настраиваемся на лёгкий поединок. Когда-то Хан был «мешком», но сейчас этот парень тоже, как и Даня, усердно тренируется и стал совершенно другим бойцом. Тем более те, кто говорят, что это фрик-поединок, пусть посмотрят в интернете бои, которые проводил Хан. Да, раньше этот боец был не очень высокого уровня, но Даня тоже с этого начинал».

Тем не менее на деле Аджмал не показал практически ничего, за что его можно было похвалить. Поединок не продлился и раунда, но первые выводы о Милохине-боксёре сделать можно.

Милохин начал бой очень правильно. Хорошее движение и грамотный отход от размашистых атак соперника. Плюс работа джебом, который Даня периодически переводил в корпус, всё по классике. Благодаря скорости и работе ног россиянин заставил промахиваться Хана с первой секунды. При этом свои атаки Милохин зачастую доносил до цели. Минус — после почти любого попадания Даня входил в кураж, убирал руку от головы и влетал в обоюдную размахайку. В этих рубках мало что получалось, Милохин пока не умеет работать таким образом и обнажал все свои дыры. Второй минус — несмотря на то что руки почти всегда были подняты, блок не работал, если Даня хоть немного застраивался на средней и ближней дистанции. Такие дыры не станут прощать те, кто будет боксировать более грамотно, чем Аджмал Хан.

Когда дистанция разрывалась, то россиянин снова включал голову, добавлял уклоны и контрил неуклюжие атаки индуса, проваливая его. Неслучайно все три «нокдауна», после которых рефери открывал счёт и останавливал поединок, стали результатом грамотных оверхендов на контратаке. Первым номером Милохин стал работать незадолго до финиша, когда почувствовал, что соперник поплыл. Там хватило нескольких секунд, чтобы забить Хана.

Резюмируя, отметим, что Даня Милохин добился неплохого прогресса и видно, что он действительно работал над собой. Конечно, у него при этом достаточно пробелов, особенно дыры в защите, которые будут бросаться в глаза с более мастеровитым соперником, но уже ясно, что с оппозицией поп-ММА Даня справляется без особых проблем. Плюс, судя по всему, обладает достаточно крепким ударом, чтобы потрясать оппонентов. Возможно, бокс — шаг в действительно правильном направлении для Милохина.