Чарльз Оливейра: я номер один в этом дивизионе

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра отреагировал на многочисленные интервью Армана Царукяна, в которых он заявлял о полной уверенности в своей победе и недостаточном уровне навыков бразильского бойца.

«Слишком много болтовни. Говорили, что я слабак, но, падая в нокдаун, я вставал, шёл вперёд и отправлял их в нокаут. Говорили, что у меня пропал голод, что больше не хочу драться. Но никто не знает, насколько сильно во мне горит желание снова стать чемпионом.

Этот парень очень вынослив, находится в хорошей форме. Но мы говорим о бойцах из высшего дивизиона. Вы должны успокоиться, прежде чем что-то говорить, потому что вы говорите не о неизвестном бойце, а обо мне. Я номер один в этом дивизионе. У меня рекорд по количеству сабмишенов, по количеству бонусов в лиге. Если вы изучите мою историю, то увидите, что этот парень несёт чушь.

Я агрессивный человек и всё время иду вперёд, поэтому никогда не отступаю назад. Арман это знает, он сам это говорил. Он наговорил кучу дерьма, но в одном прав: моя цель состоит в том, чтобы всегда побеждать, и это не изменится. Если вы посмотрите на мой последний бой против Бенеила Дариуша, вы увидите, насколько я был спокоен и сконцентрирован. У меня идёт постоянное развитие, как в стойке, так и в партере», — приводит слова Оливейры портал MMA Fighting.