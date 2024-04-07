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Фахретдинов дал прогноз на бой Оливейры и Царукяна на UFC 300

Фахретдинов дал прогноз на бой Оливейры и Царукяна на UFC 300
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов дал прогноз на бой между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном, который состоится на турнире UFC 300.

«Посмотрю турнир, но не жду его нереально. Думаю, что Царукян победит. Он более голоден, мотивирован. Есть ощущение, что поединок пройдёт всю дистанцию», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В общей сложности на счету Царукяна 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел три поражения. На счету Оливейры 34 победы в ММА при девяти поражениях.

Ранее Царукян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Арман показал снимок с тренировки.

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