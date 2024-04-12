Василевский — о UFC 300: если они хотели кого-то удивить, то у них это не получилось

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался о предстоящем юбилейном турнире UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе.

«Честно говоря, нет особенно интересных противостояний. Не вижу для себя таких боёв, где было бы прямо интересно, кто победит. Во всяком случае, для меня. Провал — это громко сказано, но если они хотели кого-то чем-то удивить, то у них это не получилось. Потому что это UFC 300 — круглая цифра, юбилейный турнир, но по именам он как-то не бьёт по ушам зрителю. Нормальный, рабочий турнир», — сказал Вячеслав в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, в главном поединке турнира UFC 300 Алекс Перейра проведёт первую защиту своего титула против Джамала Хилла.