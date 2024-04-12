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Назван официальный вес Джамала Хилла и Алекса Перейры в преддверии поединка на UFC 300

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра и бывший абсолютный чемпион UFC в категории до 93 кг американец Джамал Хилл успешно прошли процедуру официального взвешивания.

Оба бойца показали на весах 92,99 килограмма.

Напомним, их поединок станет главным событием турнира UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе.

Алекс Перейра имеет в своём рекорде девять побед и два поражения. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 295, Перейра разделил октагон с Иржи Прохазкой. На кону стоял вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Алекс одержал победу нокаутом во втором раунде.

Джамал Хилл в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 283. Его оппонентом стал Гловер Тейшейра, которого он победил единогласным решением судей.