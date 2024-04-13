«Хочу увидеть обоюдный нокаут». дю Плесси — о бое Перейра — Хилл

Действующий обладатель титула UFC в весе до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси заявил, что победит чемпиона UFC в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейру.

«У меня есть понимание, что я не нравлюсь Джамалу и Алексу, поэтому хочу видеть в их поединке обоюдный нокаут. Но если говорить о том, с кем бы мне хотелось встретиться, то это будет Перейра. Очевидно, поскольку я бы его отделал. Кроме того, вспомните, что его мальчик Стрикленд проиграл мне. Алекс большой и сильно бьёт. Мне действительно нравится бой с ним», — приводит слова дю Плесси портал MMA Mania.

Напомним, Дрикус дю Плесси в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 297, который состоялся 21 января 2024 года. Тогда он победил единогласным решением американца Шона Стрикленда.